سلاف فواخرجي تتوسط فرسانها الأربعة وتوجه رسالة امتنانٍ لأحدهم ( صورة )

تحتل العائلة المرتبة الأولى في حياة الفنانة سلاف فواخرجي ، وهذا ما تسعى دائماً إلى تسليط الضوء عليه في منشوراتها على منصات التواصل الاجتماعي .

وشاركت النجمة قبل ساعاتٍ قليلة مجموعة من الصور الحديثة التي تجمعها بزوجها الفنان والمخرج وائل رمضان وأبناءهما حمزة وعلي ووالدها السيد محمود فواخرجي .

بدت فبها العائلة بإطلالة بيضاء رقيقة يملأها السلام ، وظهرت النجمة في أكثر من صورة وهي تتوسط رجال عائلتها وكأنها أميرتهم التي يحرصون على حمايتها .

وتوجهت سلاف فواخرجي عبر تعليق أرفقته بالمنشور لزوجها النجم وائل رمضان بمعايدة وتهنئة بمناسبة عيد ميلاده ، وكتبت : ” فرساني الأربعة وأنا … كل سنة وأنتَ كما أنتَ وائل … الكريم والشهم … العفويِّ والي عطاؤه ليس له حدود … ” .

وأضافت : ” تسعى من قلبك لترضينا … يا رب اقدر ونقدر أن نرد لك قليلاً من الفرح الذي تخلقه في قلوبنا … الحب بداية … الامتنان هو الطريق لتستمر البداية ” .

وحاز المنشور على تفاعل المتابعين الذين أثنوا على الحب الكبير الذي يجمع الفنانة السورية بزوجها وعائلتها ، وتمنوا لهم دوام المحبة والألفة ، داعين الله أن يبارك لهم في أعمارهم .