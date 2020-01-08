سلاف فواخرجي تتوسط فرسانها الأربعة وتوجه رسالة امتنانٍ لأحدهم ( صورة )

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سلاف فواخرجي

تحتل العائلة المرتبة الأولى في حياة الفنانة سلاف فواخرجي ، وهذا ما تسعى دائماً إلى تسليط الضوء عليه في منشوراتها على منصات التواصل الاجتماعي .

وشاركت النجمة قبل ساعاتٍ قليلة مجموعة من الصور الحديثة التي تجمعها بزوجها الفنان والمخرج وائل رمضان وأبناءهما حمزة وعلي ووالدها السيد محمود فواخرجي .

بدت فبها العائلة بإطلالة بيضاء رقيقة يملأها السلام ، وظهرت النجمة في أكثر من صورة وهي تتوسط رجال عائلتها وكأنها أميرتهم التي يحرصون على حمايتها .

وتوجهت سلاف فواخرجي عبر تعليق أرفقته بالمنشور لزوجها النجم وائل رمضان بمعايدة وتهنئة بمناسبة عيد ميلاده ، وكتبت : ” فرساني الأربعة وأنا … كل سنة وأنتَ كما أنتَ وائل … الكريم والشهم … العفويِّ والي عطاؤه ليس له حدود … ” .

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فرساني الأربعة وأنا … كل سنة وانت متل ما انت وائل … الكريم والشهم والعفوي واللي عطاءه مالو حدود … واللي بيعرفه عن قريب بيعرف شو عم قول … دايما همك تفرحنا وتسعى من قلبك لترضينا كلنا … يارب اقدر ونقدر نردلك شوي من الفرح اللي بتخلقه بقلوبنا … الحب هو نقطة البداية … بس الامتنان هو الطريق لتبقى البداية وتستمر … وانا ممتنة الك وائل ♥️♥️♥️ #وائل_رمضان #سلاف_فواخرجي #happy_birthday

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وأضافت : ” تسعى من قلبك لترضينا … يا رب اقدر ونقدر أن نرد لك قليلاً من الفرح الذي تخلقه في قلوبنا … الحب بداية … الامتنان هو الطريق لتستمر البداية ” .

وحاز المنشور على تفاعل المتابعين الذين أثنوا على الحب الكبير الذي يجمع الفنانة السورية بزوجها وعائلتها ، وتمنوا لهم دوام المحبة والألفة ، داعين الله أن يبارك لهم في أعمارهم .

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