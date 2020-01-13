سلاف فواخرجي تكشف موقفها من أزمة نانسي عجرم

خرجت الفنانة سلاف فواخرجي عن صمتها وعقبّت على قضية قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، وأعربت في منشور مطول نشرته عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن إيمانها الكبير بالقانون .

وأكدت أن هناك ظالمٌ ومظلوم وأن العدالة موجودة على الأرض وإن قلّت نسبها ، ولفتت إلى أنها كفنانة لا تستطيع أن تبدي رأيها بموضوع لم تكتمل صورته أمام القضاء .

وأشارت إلى أنها تقف في صفِّ الإنسان المظلوم بغضِّ النظر عن جنسيته على الرغم من أن السوري انظلم من قبل أشقائه ، مؤكدة أن التعميم خطأ وبكل بلد هناك صالح وطالح .

وأضافت الفنانة السورية قائلة أنها تدعم ابن بلدها في الحق وإن كان في آخر بقاع الأرض ، مشيرة إلى أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي سيأخذون جزائهم إن ثبُت تورطهم في القضية بشكل متعمد .

رأي سلاف في أزمة نانسي عجرم :

وأكدت على أن الثنائي الشهير من أفضل الأشخاص سمعة في الوسط الفني ولم يتداول بحقهم أيُّ كلام سيء في يومٍ من الأيام ، معربة عن أن الفيديوهات والأغاني الشامتة لا تليق بأشخاص مثلهم خرجوا حديثاً من مصيبة .

وختمت سلاف فواخرجي منشورها بالترحم على ابن بلدها المقتول محمد حسن الموسى داعية الله أن يفُكَّ الظلم عن كل إنسان ، وطلبت من النشطاء على الانترنت أن يتركوا دور المحامي والقاضي وأن ينتظروا الحكم النهائي في القضية التي أصبحت قضية رأيِّ عام حيث أبدت ثقتها بالقضاء اللبناني والمحامين العرب والأجانب الذين تطوعوا لإحقاق ملابساتها دون تحيّز .