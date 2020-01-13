سلاف فواخرجي تكشف موقفها من أزمة نانسي عجرم

خرجت الفنانة سلاف فواخرجي عن صمتها وعقبّت على قضية قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، وأعربت في منشور مطول نشرته عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن إيمانها الكبير بالقانون .
وأكدت أن هناك ظالمٌ ومظلوم وأن العدالة موجودة على الأرض وإن قلّت نسبها ، ولفتت إلى أنها كفنانة لا تستطيع أن تبدي رأيها بموضوع لم تكتمل صورته أمام القضاء .
وأشارت إلى أنها تقف في صفِّ الإنسان المظلوم بغضِّ النظر عن جنسيته على الرغم من أن السوري انظلم من قبل أشقائه ، مؤكدة أن التعميم خطأ وبكل بلد هناك صالح وطالح .
وأضافت الفنانة السورية قائلة أنها تدعم ابن بلدها في الحق وإن كان في آخر بقاع الأرض ، مشيرة إلى أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي سيأخذون جزائهم إن ثبُت تورطهم في القضية بشكل متعمد .
رأي سلاف في أزمة نانسي عجرم :
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القانون هو الفيصل ، وفي ظالم وفي مظلوم ، وفي عدالة عالارض ولو بنسب قليلة ، وفي عدالة بالسما اكبر من كل النسب. كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان،والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي اكيد،بس لما بتكون الامور لسا ما اكتملت صورتها. ولما بتكون بإيدين القضاء، نحنا مافينا نبت او نعطي احكام وقرارات ولابيجوز نتدخل لانو الحقيقة بعدها ماوضحت والقضية شائكة جدا. ولكل الناس اللي عم تطالبني بابداء الرأي بالقضية وكأنو قراري هو الحكم ، او لمجرد اثبات موقف أواللحاق بسبق السوشل ميديا (والقصة مو هيك واكبر من هيك ) : انا بوقف جنب الانسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته،ماحدا بيقبل بالظلم لا الو ولا لغيره،وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير، بس التعميم غلط،وبكل بلد في صالح وفي طالح. الجنسية متل الاسم مالو علاقة فيها البني ادم بتخلق معه،والعنصريين وين ماكانوا هم ناس مريضين. وبوقف اكيد مع ابن بلدي بالحق ولو كان بآخر ماعمر الله،وكل نقطة دم منه هي من دمي. ولو نانسي ود.فادي مذنبين اكيد رح ياخدوا جزاءهم. بس الموضوع اكبر مننا ومن تقييمنا وماحدا قدر يعرفه ، لحد هلأ عالقليلة،والاكيد كمان انو هنن مو مجرمين بالاصل ولا ساديين،بس في شي صار غلط وغير مقبول. واكيد هنن عيلة منيحة ماسمعنا عنهم كلام سيء بيوم من الايام، وعندهم عيلة وبنات،والڤيديوهات اللي عم تنزل والاغاني والشماتة مابتليق بانسان تعرض لمصيبة بكل معنى الكلمة ولا بفنان بيوم من الايام قدم سعادة للناس. مانو إله طبعا،وبيغلط وممكن يكون يتحول لمجرم بلحظة ما. بس مو باللحظة اللي وقع فيها نكون نحنا مجرمين. الله يرحم ابن بلدي ويصبر اهله وعيلته وولادو ، وولادو متل ولادي وولادنا كلنا. وان شاءالله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع مابيخلصوا. والرب وحده اللي بيقتص من الظالم عاجلا او اجلا. اتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم اوصياء عالمجتمع وكل واحد فينا عندو مية مشكلة ومية عيب، وكلنا معرضين بلحظة ما نكون مظلومين او ظالمين. واكيد في شي ماحدا بيعرفه صار واللي صار اكبر من فن وشهرة، في بيوت وفي اسرار وفي بشر. عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع #محمد_الموسى والهم كل الاحترام والتقدير وعنا ثقة قبل كل شي بالله العادل والرحمن والرحيم وخلوا البشر بحالهم ولايكونوا سلعة نسوقلها… #نانسي_عجرم #سلاف_فواخرجي
وأكدت على أن الثنائي الشهير من أفضل الأشخاص سمعة في الوسط الفني ولم يتداول بحقهم أيُّ كلام سيء في يومٍ من الأيام ، معربة عن أن الفيديوهات والأغاني الشامتة لا تليق بأشخاص مثلهم خرجوا حديثاً من مصيبة .
وختمت سلاف فواخرجي منشورها بالترحم على ابن بلدها المقتول محمد حسن الموسى داعية الله أن يفُكَّ الظلم عن كل إنسان ، وطلبت من النشطاء على الانترنت أن يتركوا دور المحامي والقاضي وأن ينتظروا الحكم النهائي في القضية التي أصبحت قضية رأيِّ عام حيث أبدت ثقتها بالقضاء اللبناني والمحامين العرب والأجانب الذين تطوعوا لإحقاق ملابساتها دون تحيّز .