سعر الدولار يحلّق في سوريا … جدول أسعار الليرة السورية و التركية

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ارتفع سعر الدولار الأمريكي في سوريا مقابل الليرة السورية مسجلا ً أرقاما ً قياسية في السوق السوداء  مقارنة بالأسبوع الماضي .

سعر الدولار في سوريا

وبحسب ما ينشره موقع شمرا السوري ، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 16 كانون الثاني 2020 ما يلي

1 دولار أمريكي = 1175 ليرة سورية شراء

1 دولار أمريكي = 1200 ليرة سورية مبيع

في حين ، واصل اليورو ارتفاعه مقابل الليرة السورية مسجلا ً 1310 ليرة سورية للشراء ، و 1339 ليرة سورية للمبيع

سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية

وبحسب بيانات موقع شمرا ، فقد سجلت الليرة التركية الأسعار التالية

1 ليرة تركية = 200 ليرة سورية للشراء ، و 202 ليرة سورية للمبيع

يذكر أن مصرف سوريا المركزي لا يزال يثبت سعر الدولار الأمريكي في التداولات التجارية والحوالات بحدود 434 ليرة سورية

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