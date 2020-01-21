ستيفاني صليبا تروج لـ الفراء الصناعي بـ إطلالة شتوية ساحرة ( صور )

أعربت الفنانة ستيفاني صليبا عن دعمها لحملة مقاطعة شراء الفراء الطبيعي ، نظراً لإمكانية استبداله بالفراء الصناعي الذي لا يختلف عنه لناحيتي الشكل والمفعول .

وروجت النجمة الشابة للحملة من خلال مجموعة صور نشرتهم عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، اعتمدت خلالهم الظهور بملابس شبابية كاجوال زينتها بقطعة من الفرو الصناعية ، مرفقةً المنشور بتعليق :

” من مثلي يشجع … ووقف شراء الفرو الطبيعي ؟! … ” ، وأردفت قائلة : ” الفرو الاصطناعي ” في إشارةٍ منها إلى ما ترتديه وأنه يمكن الاستعاضة به عن الفراء الطبيعي الذي تقتل من أجله آلاف الحيوانات .

ستيفاني صليبا تروج للفراء الصناعي :

يشار إلى أن ستيفاني صليبا تتحضر حالياً للوقوف مجدداً أمام الفنان السوري عابد فهد ، وذلك عبر مسلسل ” الساحر ” الذي سيلعبان بطولته والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2020 .