سامسونغ تكشف عن أولى مفاجآتها لـ 2020 ... هاتفين جديدين بسعر اقتصادي

أعلنت شركة سامسونغ الكورية عن مفاجأتها الأولى لعملائها مع بداية عام 2020 .

وأفصحت سامسونغ عبر موقعها الرسمي عن هاتفين ذكيين اقتصاديين جدد وهما “غلاكسي إس 10 لايت” و”نوت 10 لايت” سيتم طرحهما خلال عام 2020 .

و يعتبر الهاتفان نسخة اقتصادية خفيفة من هاتفي “غلاكسي إس 10″ الذي طرح في مطلع 2019، و”غلاكسي نوت 10” الذي أطلق في صيف 2019.

New Samsung Galaxy Note10 Lite and Galaxy S10 Lite got announced today

Looks like fun

Doesn't drop any of the cameras and keeps the AMOLED display pic.twitter.com/YAb2QUtv40 — UPMega5 (@UPMega5) January 3, 2020

حيث يحتوي غلاكسي إس 10 لايت”، معالج ثماني من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، بالإضافة لـ 3 كاميرات خلفية بدقة 48 و12 و 5 ، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميغابكسل.

أما “نوت 10 لايت” فهو أول هاتف من سامسونغ يدعم تقنية التثبيت البصري الجديدة، بالإضافة إلى القلم الالكتروني، بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128 غيغابايت.

و مزود أيضاً بثلاث كاميرات خلفية كل واحدة بدقة 12 ميغا بكسل.

ولم تفصح سامسونغ عن سعر الهاتفين الجديدين أو موعد طرحهما بل اكتفت بالتصريح عبر موقعها “أنها هواتف تضم مميزات متطورة وأسعار معقولة”.

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