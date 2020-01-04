سامسونغ تكشف عن أولى مفاجآتها لـ 2020 … هاتفين جديدين بسعر اقتصادي

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سامسونغ تكشف عن أولى مفاجآتها لـ 2020 ... هاتفين جديدين بسعر اقتصادي

أعلنت شركة سامسونغ الكورية عن مفاجأتها الأولى لعملائها مع بداية عام 2020 .

وأفصحت سامسونغ عبر موقعها الرسمي عن هاتفين ذكيين اقتصاديين جدد وهما “غلاكسي إس 10 لايت” و”نوت 10 لايت” سيتم طرحهما خلال عام 2020 .

و يعتبر الهاتفان نسخة اقتصادية خفيفة من هاتفي “غلاكسي إس 10″ الذي طرح في مطلع 2019، و”غلاكسي نوت 10” الذي أطلق في صيف 2019.

حيث يحتوي غلاكسي إس 10 لايت”، معالج ثماني من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، بالإضافة لـ 3 كاميرات خلفية بدقة 48 و12 و 5 ، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميغابكسل.

أما “نوت 10 لايت” فهو أول هاتف من سامسونغ يدعم تقنية التثبيت البصري الجديدة، بالإضافة إلى القلم الالكتروني، بذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128 غيغابايت.

و مزود أيضاً بثلاث كاميرات خلفية كل واحدة بدقة 12 ميغا بكسل.

ولم تفصح سامسونغ عن سعر الهاتفين الجديدين أو موعد طرحهما بل اكتفت بالتصريح عبر موقعها “أنها هواتف تضم مميزات متطورة وأسعار معقولة”.

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