عكيد باب الحارة سامر المصري يدخل عالم المافيا في السعودية ( صور )

يعود عكيد باب الحارة الفنان سامر المصري إلى عالم الدراما والشاشة الفضية ، عبر بطولة مسلسل سعوديٍّ يحمل عنوان ” ممجي ” حيث سيجسد النجم السوري دور رجل مافيا يدير إحدى العصابات العالمية .

وأفادت بعض التقارير الصحافية أنه من المقرر تصوير العمل بالكامل في جورجيا دون أن الكشف عن موعد انطلاق عمليات التصوير وإن كان العمل سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل أو خارجه .

ويتحضر الفنان حالياً لإنجاز دوره في الموسم الثاني من مسلسل ” حرملك ” الذي شارك في بطولة الجزء الأول منه إلى جانب نخبة من النجوم السوريين والعرب .

كما ينتظر سامر المصري عرض فيلمه السينمائي ” الأسوياء ” الذي شارك فيه إلى جانب بطل سلسلة ” جيمس بوند ” بيرس بروسنان .