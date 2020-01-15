زينة تمارس تدريبات قتالية وتفجر ضحك الجمهور ( فيديو )

كشفت الفنانة المصرية زينة عن خضوعها لتدريباتٍ قتالية بالمعارك في كواليس فيلمها السينمائي الأخير ” الفلوس ” ، وعلقت عليه مطالبةً الجمهور بالامتناع عن السخرية منها إن ارادوا ترك تعليقاتٍ على الفيديو الذي نشرته عبر INSTAGRAM .

وبدت في المنشور برفقة مدربٍ متخصص بتصميم المعارك وبطل الفيلم تامر حسني ، وظهر المدرب وهو يحاول تعليمها حركة قتالية تمكنها السيطرة على الخصم والإطاحة به .

وتفاعلت النجمة مع التدريب بشكلٍ كوميديٍ طريف من خلال إصدارها بعض الأصوات مثل التي نسمعها في أفلام الحركة والتشويق في هوليوود .

زينة تتلقى تدريباتٍ قتالية :

وأرفقت الممثلة المصرية الفيديو بتعليق ساخر ، كتبت فيه : ” أحلى حاجة المؤثرات الصوتية … تش … لما تأخذ بنت أختك وأنت تتمرن … امنعوا الضحك ” .

وتفاعل محبوّ زينة مع المنشور بشكلٍ لافت حيث أبدوا في تعليقاتهم امتناعهم عن السخرية منها ، واكتفوا بترك ملصقاتٍ ضاحكة فيها ، بينما تساءل البعض عن السبب وراء عدم ظهور المشهد القتالي الخاص بها في الفيلم وعن أسباب حذفه .