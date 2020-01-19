إحالة زوج نانسي عجرم إلى القضاء اللبناني

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حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الجلسة الأولى لمقاضاة فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في قضية مقتل الشاب محمد الموسى في منزلهما .

وقرر القاضي تاريخ الجلسة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على أن تكون عند الثانية عشرة ظهراً ، ويكون هذا القرار الأول لـ منصور بعدما أعطت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارها بختم التحقيق الأولي .

وادعت بعدها على الهاشم بتهمة القتل القصدي استناداً على المادة 547 من قانون العقوبات اللبناني معطوفة على المادة 229 قبل أن تحيّل الملف إلى القاضي نقولا منصور .

وكانت الفنانة نانسي عجرم قد أثارت استغراب الجمهور مساء يوم أمس عُقبَّ كسرها حاجز الغياب عن منصات التواصل الاجتماعي منذ وقت الحادثة ، حيث نشرت صورة جمعتها بابنتيها ” ميلا وإيلا ” مرفقةً إياها بتعليق كتبت فيه :

” أنتم الدنيّ … وبأرواحنا نحميكم ” .

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