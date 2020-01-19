إحالة زوج نانسي عجرم إلى القضاء اللبناني

حدد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الجلسة الأولى لمقاضاة فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في قضية مقتل الشاب محمد الموسى في منزلهما .

وقرر القاضي تاريخ الجلسة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على أن تكون عند الثانية عشرة ظهراً ، ويكون هذا القرار الأول لـ منصور بعدما أعطت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارها بختم التحقيق الأولي .

وادعت بعدها على الهاشم بتهمة القتل القصدي استناداً على المادة 547 من قانون العقوبات اللبناني معطوفة على المادة 229 قبل أن تحيّل الملف إلى القاضي نقولا منصور .

وكانت الفنانة نانسي عجرم قد أثارت استغراب الجمهور مساء يوم أمس عُقبَّ كسرها حاجز الغياب عن منصات التواصل الاجتماعي منذ وقت الحادثة ، حيث نشرت صورة جمعتها بابنتيها ” ميلا وإيلا ” مرفقةً إياها بتعليق كتبت فيه :

” أنتم الدنيّ … وبأرواحنا نحميكم ” .