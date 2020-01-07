طارق العريان يعلق بتأثرٍ على انفصاله رسمياً عن أصالة نصري ( صورة )

أعرب المخرج طارق العريان عن حزنه لما آلت إليه علاقته بزوجته الفنانة أصالة نصري ووصولهما لطريقٍ مسدود في حياتهما المشتركة ، مما أدى لانفصالهما بشكلٍ رسمي وإعلان خبر طلاقهما في الأمس .

وكتب العريان منشور مقتضب حول الأمر عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، جاء في نصّه : ” لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل … سأظل دائماً أحترم هذه الروح الجميلة وأحترمها … إلى الأبد والدة أبنائي … ” .

وكانت أصالة نصري قد أعلنت خبر انفصالها عن زوجها صباح يوم أمس ، وذلك عبر منشور شاركته عبر تطبيق INSTAGRAM حيث أكدت فيه صحة الشائعات التي انطلقت منذ فترة حول طلاقهما دون أن تكشف الأسباب التي دفعت بهما لاتخاذ مثل هذا القرار .

وطالبت الجمهور باحترام مشاعرها وأبنائها وعدم الخوض في تساؤلات حول أسباب الانفصال ، ويأتي انفصال الفنانة السورية عن زوجها بعد قصة حب جامحة جمعتهما وتكللت بالزواج قبل عشر سنوات وأثمرت عن إنجاب توأمهما ” آدم وعلي ” .