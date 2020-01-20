ريف دمشق .. خلاف ضراير يصل حد القتل .. والقاتل ينقذ الضحية

ألقت شرطة ناحية صحنايا بريف دمشق ، القبض على امرأة حاولت قتل ضرتها من خلال استئجار قاتل إلا أن الأخير وشى بها للشرطة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن مواطن يدعى (محمد علي . ن ) أخبر مديرية ناحية صحنايا بأن سيدتين تدعيان (راما . م) و صديقتها (إيمان .خ) طلبا منها لارتكاب جريمة قتل بحق سيدة أخرى.

وأفاد (محمد علي . ن ) بأن السيدتين اتفقتا معه على قتل ( ولاء . ش ) ضرة (راما) مقابل أخذه المصاغ الذهبي للضحية ومبلغ قدره 100 ألف ليرة .

وبالمتابعة والتحري، تمكنت دوريات الشرطة من إلقاء القبض على (راما ) وصديقتها المدعوة (ايمان ) في صحنايا.

واعترفت السيدتان بالتخطيط والتنسيق لقتل ( ولاء . ش ) ، حيث كانت مهمة (إيمان .خ) إيجاد شخص يقوم بالجريمة .

كما اعترفت (راما . م) بأن سبب إقدامها على استئجار قاتل لقتل ضرتها (ولاء) هو كرهها لها وتلفيق التهم لها.

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