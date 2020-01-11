ريف دمشق .. جريمة قتل في دوما بسبب مضايقة على الموبايل

كشف مركز شرطة دوما في ريف دمشق ، ملابسات جريمة قتل وحادثة خطف وقعتا في المنطقة قبل أيام.

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، أن شاباً ( عبد الرزاق.م ) مصاباً بطلق ناري في ركبته تم إسعافه إلى مركز طبي من قبل شخصين (سارية.هـ) و (خالد. ع).

وبينت الداخلية أن المسعفين حاولا المراوغة والادعاء بأن مجهولين على متن دراجة نارية هم من أطلقوا النار على الشاب على طريق الشيفونية.

وخلال التحقيق، تبين تورط المسعفين بالحادثة ، واعترفا بأن الشاب الذي أسعفاه أصيب بطلق ناري من قبل شخص آخر كان معهم يدعى ( معاذ . ن) الذي قام بتوصيلهم على متن سيارته.

وتم إلقاء القبض على المدعو (معاذ) الذي اعترف أيضاً بارتكابه جريمة قتل المغدور ( يوسف . ق ) من خلال إطلاق النار عليه عدة مرات بسبب مضايقته لفتاة عبر الموبايل ، لكن الشاب ( عبد الرزاق.م ) أصيب بالخطأ حينها لأنه و (سارية وخالد) كانوا برفقته.

من جهة أخرى ، وردت معلومات لمركز شرطة دوما بتعرض شاب للخطف من قبل ثلاثة أشخاص أثناء خروجه من نادي رياضي في مدينة دمشق، وتم تحريره بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في دوما والقبض على الخاطفين.