ريف حلب .. الجيش السوري يسيطر على خان طومان وعدة قرى مجاورة ( فيديو )

سيطرت وحدات الجيش السوري على بلدة خان طومان الأستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الغربي ، بعد معارك عنيفة مع جبهة النصرة

مراسلون – ريف حلب

وقالت مصادر ميدانية في ريف حلب لمرسلون أن وحدات الجيش السوري تمكنت خلال اليومين الماضيين من السيطرة على منطقة الراشدين 5 و منطقة الصحفيين غرب حلب، بالإضافة لمستودعات خان طومان وبلدة خان طومان وتلة المحروقات وبلدة معراتا ، وذلك عقب معارك عنيفة مع جبهة النصرة

من جهتها ، نشرت وكالة سانا شريط فيديو أظهر جانب من المعارك التي خاضتها القوات السورية خلال مرحلة تحرير قرى وبلدات في الريف الجنوبي لحلب

يذكر أن الجيش السوري كان قد بدأ عملية عسكرية في ريف حلـب الجنوبي بالتوازي مع العمليات العسكرية في ريف إدلب وذلك بهدف حماية المدنيين من قذائف الجماعات الإرهابية و تأمين كامل أوتوستراد حلب – دمشق

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