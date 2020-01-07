ريجيم زبدة الفول السوداني سيدهشكم .. إليكم الخطوات الصحيحة

تعد زبدة الفول السوداني إضافة الى مذاقها اللذيذ والفريد، من أنواع الأطعمة الجيدة والمفيدة لصحة الإنسان.

وذلك لأن هذه الزبدة تحتوي على العديد من العناصر الضرورية للجسم ، كما أنها يمكن الاعتماد عليها في ريجيم معين.

فوائد زبدة الفول السوداني للريجيم

– تسرع هذه الزبدة عملية حرق الدهون المتراكمة في الجسم، لا سيما تلك الموجودة في منطقة البطن.

– إن تناول زبدة الفول السوداني مع الالتزام على ممارسة التمارين الرياضية يساعد على تخسيس الوزن بسرعة.

– تعتبر هذه الزبدة من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على علاج الإمساك، وبالتالي التخلص من الكيلوغرامات الإضافية بفعالية.

– تحتوي هذه الزبدة على مجموعة من الألياف الغذائية والبروتينات المهمة للجسم ، ما يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام وتسريع عملية التنحيف.

– بتركيبتها فإن زبدة الفول السوداني غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة في الرجيم بشكل كبير.

كيف يمكن اعتماد ريجيم زبدة الفول السوداني؟

زبدة الفول السوداني لها دور أساسي في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ ، وذلك من خلال الالتزام بهذا البرنامج الغذائي الذي نفصله لكم تباعاً عبر موقع صحتي:

– وجبة الإفطار:

كوب من الحليب قليل الدسم + قطعة خبز توست مصنوع من الشوفان + ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني، مع إمكانية إضافة أي نوع من الفواكه حسب الرغبة.

– وجبة الغداء:

طبق من سلطة الخضار مع إضافة زيت الزيتون والليمون إليها + قطعة من التوست مع ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

– وجبة العشاء:

طبق من السلطة الخضراء + شريحة لحم أو دجاج.

كما نشير الى أنه من الممكن بين الوجبات وعند الإحساس بالجوع اللجوء الى تناول شريحة توست مع إضافة ملعقة كبيرة من الفول السوداني عليها.