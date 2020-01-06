ركلة جزاء تتسبب بمقتل 16 لاعبا ً خلال مباراة كر قدم ..

قتل 16 لاعباً خلال مباراة ودية لكرة القدم احتفالاً برأس السنة بسبب خلاف حول ركلة جزاء.

وبحسب تقارير صحفية، أن أحد سجون المكسيك أقامت مباراة ودية داخل السجن بين عصابات المخدرات المتواجدة للاحتفال برأس السنة الميلادية.

و نشب خلاف حول صحة ركلة جزاء لأحد الفريقين، حيث أقدم الجميع على سحب الأسلحة النارية وإطلاق النار داخل السجن.

وتبع ذلك أعمال شغب في المكان، فيما نجح الحرس الوطني ومسؤولي السجن في إيقاف الشغب عقب ثلاث ساعات من اندلاعه.

و أدى ذلك إلى مقتل 16 شخص وإصابة 5 سجناء بجروح خطيرة، بعد أ تعرضوا للطعن والضرب بآلات حادة.

كما عثرت قوات الأمن على على 77 كيسا من الماريغوانا ومنشارا وثلاثة أزواج من المقصات، وتسعة هواتف نقالة وزجاجة من المشروبات الكحولية.

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