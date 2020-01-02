رانيا يوسف تثير الجدل و تستعرض رشاقتها من النادي الرياضي ( صورة )

اختارت النجمة المصرية رانيا يوسف أن تطلَّ على المتابعين بمظهر بسيط وغير متكلف ، وأطلت في أولى صورها للعام الجديد من داخل النادي الرياضي .

وظهرت مرتدية Pajamas رياضية باللون الكحلي تميزت بخطوط بيضاء عريضة من الجانبين ، نسقت معه حذاءً رياضياً من اللون الأبيض .

وأرفقت المنشور بتعليق أعربت من خلاله عن سعادتها بحلول عطلة نهاية الأسبوع ، وكتبت : ” إنه الخميس … أستطيع أن أشتم رائحة عطلة الأسبوع من هنا …” .

يذكر أن رانيا يوسف انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد ” الأنسة فرح ” والذي تخوض بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية ، وقصة المسلسل مأخوذة عن المسلسل الأمريكي Jane The Virgin .