رانيا يوسف تثير الجدل بصورتها قبل عمليات التجميل .. شاهد ( صورة )

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة رانيا يوسف ، ترصد ظهورها في مسلسل ” الحاج متولي ” الذي عرض قبل تسعة عشر عاماً .

وتعرضت على إثرها الممثلة المصرية لمجموعة من الانتقادات بعد ما أجرى المتابعون مقارنة بين شكلها في الماضي والحاضر حيث اتهمها البعض بالخضوع لعملياتٍ تجميلية كبيرة أخفت من خلالها ملامحها الطبيعية كافة .

وأعرب بعض المتابعين عن أسفهم لخضوع الفنانة للجراحة التجميلية وانجرارها وراء الجمال البلاستيكي ، باعتبارهم أنها كانت أجمل لناحية ملامح الوجه والبراءة التي كانت تسكن مُحيّاها .

وعلى الصعيد الفني يعرض للفنانة رانيا يوسف حالياً مسلسل ” الأنسة فرح ” والذي يشاركها بطولته كلٍّ من : ” أسماء أبو اليزيد ، محمد الكيلاني ، أحمد مجدي ” .