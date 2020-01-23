ذبح عائلة وخنق طفل رضيع .. أكثر من جريمة بيوم واحد في جرمانا

هزت جريمة مروعة مدينة جرمانا بريف دمشق راح ضحيتها رجل و زوجته ذبحاً ، ليتم الكشف عن حادثة قتل أخرى راح ضحيتها طفل إثر خنقه .

وفي تفاصيل جريمة قتل الرجل وزوجته ، والتي صباح الأربعاء بحسب ما أورد موقع “الخبر” ، حيث أقدم المتهم (شقيق الزوجة) على خنق أخته وزوجها لأسباب عائلية.

وبين الموقع أن الرجل وزوجته ينحدران من محافظة الحسكة ويعملان في معمل بلوك في حي دف الصخر بمنطقة جرمانا في ريف دمشق.

أما الجريمة الثانية ، فراح ضحيتها طفل لا يتجاوز عمره عاماً واحداً ، إذ اتهمت أم الطفل ، والده بتنفيذ الجريمة .

ولفت الموقع إلى أن الطفل توفي بعد نقله إلى مشفى الراضي ثم مشفى المواساة مفارقا الحياة ، ويعتقد أن سبب الوفاة هو تعرضه للخنق.

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