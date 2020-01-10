ديمة قندلفت بـ إطلالتين متناقضتين في فيديو طريف

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ديمة قندلفت

اختارت الفنانة ديمة قندلفت أن تفتتح عام 2020 بشريط فيديو طريف جمع لقطات من كواليس آخر جلسة تصوير خضعت لها وبين عدة مشاهد اجتزأت من أحد أعمالها الدرامية .

وشاركت المنشور مع الجمهور المتابع لها على تطبيق INSTAGRAM ، حيث ظهرت في بديته بكامل أناقتها لناحية اللباس والمكياج وتسريحة الشعر ، بينما بدت في الجزء الآخر من الفيديو وهي تقوم بأعمال التنظيف والترتيب في المنزل .

وعلقت النجمة السورية على المنشور قائلة : ” من باب تغيير الأجواء … إن شاء الله أيامكم كلها فرح … ” .

و تتحضر ديمة قندلفت حالياً لإنجاز مشاهدها في مسلسل ” الهيبة ” الذي انضمت إلى بطولته مؤخراً مع النجم اللبناني عادل كرم ، ليكونا بذلك الوجهين الجديدين والمحوريين في العمل الشهير .

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