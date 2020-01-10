ديمة قندلفت بـ إطلالتين متناقضتين في فيديو طريف

اختارت الفنانة ديمة قندلفت أن تفتتح عام 2020 بشريط فيديو طريف جمع لقطات من كواليس آخر جلسة تصوير خضعت لها وبين عدة مشاهد اجتزأت من أحد أعمالها الدرامية .

وشاركت المنشور مع الجمهور المتابع لها على تطبيق INSTAGRAM ، حيث ظهرت في بديته بكامل أناقتها لناحية اللباس والمكياج وتسريحة الشعر ، بينما بدت في الجزء الآخر من الفيديو وهي تقوم بأعمال التنظيف والترتيب في المنزل .

وعلقت النجمة السورية على المنشور قائلة : ” من باب تغيير الأجواء … إن شاء الله أيامكم كلها فرح … ” .

و تتحضر ديمة قندلفت حالياً لإنجاز مشاهدها في مسلسل ” الهيبة ” الذي انضمت إلى بطولته مؤخراً مع النجم اللبناني عادل كرم ، ليكونا بذلك الوجهين الجديدين والمحوريين في العمل الشهير .