ديما بياعة ترد بحسم على الجدل الذي أثارته الإعلامية مي العيدان حول نسرين طافش

تعتبر الفنانة ديما بياعة من الشخصيات النسائية القوية لناحية سرعة البديهة والذكاء ، كما أنها تتمتع بنسبة عالية من الصراحة والصدق ، الأمر الذي يجعل تصريحاتها مصدر اهتمام لكل صحافي وإعلامي .
وكانت النجمة السورية قد أثارت الجدل مؤخراً حول زوجها أحمد الحلو بعدما صرحت برفضها دخوله عالم الفن خوفاً عليه من الحسد .
مما أشعل تفاعل المتابعين وأثار فضول الصحافيين ومن أبرزهم الإعلامية الكويتية مي العيدان التي نشرت عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي متسائلة إن كانت بياعة تخاف على زوجها من الحسد أم من زميلتها نسرين طافش .
سؤال مي العيدان :
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ديما بياعه: اخاف على زوجي من الحسد . . خايفه عليه من الحسد و لا خايفه عليه من نسرين طافش 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم
لترد الممثلة المثيرة للجدل على الفور بالقول : ” والله يا ميو ش ما بخاف عليه من كل نساء الأرض ، لأن بعرف معدنه والحمد لله “.
رد ديما بياعة على مي العيدان :
وكانت الفنانة ديما بياعة قد انفصلت عن زوجها النجم تيم حسن قبل سنوات ، وصرحت عن أسباب الانفصال قائلة بأنه خانها مع زميلتها المقربة نسرين طافش ، الأمر الذي لم ولن تتقبله خاصة وأن زميلتها كانت من أعز صديقاتها .