ديما بياعة تعارض دخول زوجها مجال الفن خوفاً عليه من الحسد ( فيديو )

تحدثت الفنانة ديما بياعة لأول مرة عن الأسباب التي تمنع زوجها السيد أحمد الحلو من دخول عالم التمثيل ، وصرحت في لقاء مقتضب قائلة أنها ترفض دخوله مجال الفن خوفاً عليه من الحسد .

وكشفت النجمة السورية في حديثها عن أمنيتها في أن تتمكن من إخفائه عن عدسات الكاميرا ، نظراً لحبها الشديد له وغيرتها عليه .

وردت على الانتقادات التي ترافق ظهورها مع زوجها في كلِّ المناسبات ومقاطع الفيديو ، لافتة إلى أنهما زوجين وهذا يخولهما أن يفعلا مع بعضهما ما يريدان وما يناسبهما .

وكان لـ أحمد الحلو مداخلة حول هذا الموضوع ، فأشار إلى أن أغلب الناس يحبون علاقته بزوجته ما عدا اثنين أو ثلاثة وصفهم بالسوس الذي يخرج ويدخل كل فترة ، وحول ابتعادهما عن منصات التوصل لفت إلى أن انشغالهما بالسفر السبب في ذلك .

ونفى رغبته دخول مجال التمثيل قائلاً : ” لا أريد لتبقى ديما السوبر ستار التي لي … ” .

تصريح ديما بياعة :

وعقبّت ديما بياعة لأول مرة حول تصريحاتها المثيرة التي دعمت فيها حقوق المثليين ، وبررت الفنانة دفاعها عن هذه الفئة بالقول أن الدين يرفض العديد من الأمور ولكن الناس يتجاهلون معظمها ، ويقفون عند المثليين ويرفضونهم .

وأشارت إلى أن المجتمع يتقبل زواج رجل بالثمانين من عمره من فتاة قاصر ، ويتقبل زواج امرأة عجوز من رجلٍ بالثلاثين من عمره ، كما يتقبل ضرب الزوج لزوجته دون وجه حق لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة سوية وحميمية مع زوجته .

وتابعت متسائلة لما المجتمع يتقبل كلَّ هؤلاء بينما يرفض المثليين ، بينما هذه الفئة اختارت حياتها الحميمية الخاصة بها بعيدة عن المجتمع وعنا جميعاً ، فلما لا نتقبله ؟! .