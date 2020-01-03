ديما بياعة تستقبل العام الجديد مع زوجها .. شاهد ما فعله الأخير مع ولديها

نشرت الفنانة ديما بياعة صورة جمعتها بزوجها أحمد الحلو وولديها من زوجها السابق تيم حسن ، ودعت من خلالها عام 2019 بكل ما فيه واستقبلت بها العام الجديد 2020 أملةً أن يحمل في أيامه الخير والسعادة .
وعلقت النجمة السورية على المنشور ، قائلة : ” ودعنا 2019 بحلوها قبل مرّها … كانت سنة مليئة بالمفاجآت … الحمد الله على كل شيء … وهلق بداية سنة جديدة … الله يكتب لكم الخير والصحة والرزق ” .
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ودعنا ٢٠١٩ بحلوها قبل مرها كانت سنة مليئة بالمفاجآت بس الحمدالله على كل شي 🙏 وهلق بلشنا سنة جديدة ❤️ الله يكتبلكم الخير و الصحة والرزق @ahmadalhelo12 @wardhassanofficial @fahd.hassan9 والله يحميكم ويخليلي ياكن يا رب 😍❤️ Happy 2020 💐 #deemabayyaa #family #happynewyear #2020 #love #faith #happiness #ديما_بياعة #عائلتي #حب #امل #رضا #٢٠٢٠
وتناقل الناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو لبياعة وعائلتها من أجواء احتفالهم بحلول العام الجديد في مدينة دبي ، حيث استطاع الزوج لفت الأنظار إليه من خلال تعامله مع الشقيقين ومحاولته التقرب منهما ، وظهر في المقطع المصور وهو يحمل كل منهما على كتفيه .
وتفاعل المتابعون مع المنشورات بشكل لافت ، إلا أنهم استغربوا عدم ظهور ملامح الفرح على وجهيِّ أبناء الفنانة ديما بياعة على الرغم من حرصها الشديد على ترفيهما والاهتمام بهما .