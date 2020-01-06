دنيا بطمة في مرمى انتقام الإعلامية المغربية مريم سعيد

تقدمت الإعلامية مريم سعيد ببلاغ رسميٍّ ضد مواطنتها الفنانة دنيا بطمة ، وذلك بعد صدور قرارٍ من السلطات المغربية بمنع الأخيرة من السفر ومغادرة البلاد على خلفية تورطها وشقيقتها ابتسام في قضية حساب فضائح المشاهير حمزة مون بيبي .

وأشارت مواقع مغربية أن بطمة هي من كانت تدير حساب الفضائح وتعمدت نشر صور فاضحة لـ سعيد مما تسبب في إنهاء عملها من قناة MBC وعدم إتمام زواجها قبل يومين من حفل الزفاف .

وأكدت المصادر أن الشكوى التي تقدمت بها الإعلامية مريم سعيد تؤزم موقف مواطنتها القانوني خاصة بعد منعها بشكلٍ رسميٍ من مغادرة المغرب .

ولفتت بعض الصحف الفنية إلى أن دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام تواجهنَّ تهماً مرتبطة بالاحتيال و التشهير ونشر أخبار مسيئة للغير دون موافقة المعنيين في الأمر .

ويذكر أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قد أطلق سراح النجمة المغربية وشقيقتها ابتسام بكفالة مالية عُقبَّ التحقيق معهنَّ والاستماع إلى أقوالهنَّ .