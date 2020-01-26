دمشق .. لص يسرق مصاغ لجارته يقدر بعشرات الملايين ويخفيه في سوق الحميدية!

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دمشق .. لص يسرق مصاغ لجارته يقدر بعشرات الملايين ويخفيه في سوق الحميدية!
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عمد لص بمنطقة الميدان في دمشق ، إلى سرقة مصاغ ذهبي موجود في منزل جارته بعد التأكد من سفرها وإخلائها للمنزل .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، ملابسات عملية السرقة واعترافات السارق المدعو ( محمود . ك )، الذي أقر بأنه سرق مصاغ جارته في غيابها.

وتم إلقاء القبض على السارق بناءً على شكوى تقدمت بها صاحبة المنزل إلى قسم شرطة الميدان ، بعد عودتها من السفر واكتشافها حادثة السرقة .

وتم البحث وجمع المعلومات لمعرفة الفاعل ، وتمكن قسم شرطة الميدان في دمشق من معرفة المشتبه به وهو جار صاحبة المنزل .

واعترف السارق بإقدامه بالاشتراك مع المدعو ( أ. ك ) ، على سرقة المنزل المذكور والدخول إليه بعض قص شباك النافذة المطلة إلى منزل جارته.

كما اعترف اللص بسرقته مصاغ ذهبي بمنزلها مختلف الأشكال والأنواع ، يصل وزنه لحوالي كيلو غرام ويقدر ثمنه بـ 50 مليون ليرة سورية تقريباً.

وتم إلقاء القبض على المدعو ( أ. ك ) الذي أقر باشتراكه في عملية السرقة ، وأنه قام بإخفاء المصاغ الذهبي ضمن محله في منطقة الحميدية .

وعثرت شرطة الميدان على المصاغ الذهبي المسروق و سلمته لصاحبته ، فيما تم تقديم السارقين للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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