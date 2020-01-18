دمشق .. عصابة تسرق المنازل.. رأسمالها الصورة الشعاعية

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق ، القبض على عصابة تتألف من امرأة و4 لصوص امتهنت سرقة المنازل .

وذكر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل القضية ، مبيناً أنه بناءً على شكوى سرقة منزل تقدم بها أحد المواطنين حول سرقة منزله في منطقة “العمارة” تم بدء التحري.

وأفاد المواطن في شكواه ، بأن منزله تعرض للسرقة من قبل عصابة دخلت المنزل عن طريق فتح الباب بواسطة صورة شعاعية.

وسرقت العصابة من المنزل مبلغ 400 ألف ليرة سورية ، و3 آلاف دولار ومصاغ ذهبي يقدر بـ 2 مليون ليرة سورية .

وتبين وجود كاميرا في الجوار صورت العصابة أثناء دخولهم المنزل، فقام عناصر فرع الامن الجنائي بالاطلاع عليها وتحديد هوية السارقين .

وتم نصب كمين لأحد أفراد العصابة بعد التعرف على هويته ، وألقي القبض عليه في مكان إقامته بمنطقة جرمانا في ريف دمشق ويدعى ” ز، ع ” وعثر في منزله على 500 ألف ليرة سورية ومصاغ ذهبي.

واعترف المقبوض عليه بأنه تعاون مع ” خ ، ي ” و ” م، ن ” لسرقة المنزل بالعمارة ، ودخلوه عن طريق مفتاح بعد تجربة عدة مفاتيح كانت بحوزتهم وصورة شعاعية.

واعترف أيضاً بأن المدعو ” م ، ن ” يقوم بتصريف المصاغ الذهبي برفقة فتاة تدعى ” أ ” كانت تدخل إلى محال الذهب بحجة أنها بحاجة لبيع ذهبها كون زوجها مفقود ، فيما ينتظرها بالخارج ” م ، ن “.

كما تم التعرف على فرد آخر من العصابة هو ” م، ز ” وهو من أرباب السوابق بالسرقة ، كان يقوم بتصريف المصاغ عن طريق صائغ يعرفه يدعى ” م ، ق

وأقر “م ، ن” بأنه قام بشراء محل تجاري من المال المسروق من أحدهم بعد أن قدم نفسه له على انه تاجر عقارات .

وألقى الأمن الجنائي القبض على كل من المدعوين ” م ، ن ” في منطقة جرمانا و” م ، ز ” والفتاة التي كانت تدخل محال الصاغة ” أ ” و ” خ ، ي” وتبين أن جميعهم من أرباب السوابق.

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