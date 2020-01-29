دمشق .. توقيف مدير شركة إنتاج مسلسلات وأفلام وتتعامل بغير الليرة السورية

ألقت دوريات الأمن الجنائي ، القبض على مدير شركة فنية في دمشق تقوم بإنتاج مسلسلات وأفلام وتتعامل بغير الليرة السورية .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل العملية التي تمت بناء على معلومات توافرت لدى إدارة الأمن الجنائي عن وجود شركة في دمشق ، تعمل في الإنتاج والتوزيع الفني وتتعامل بغير الليرة السورية بأعمالها.

وتم توقيف مدير الشركة ( ن . أ ) الذي اعترف بتعامل الشركة بالدولار الأمريكي عند دفع أجور العاملين لصالح الشركة و الممثلين، وكل القائمين على الأعمال الفنية أثناء إنتاج مسلسلات وأفلام و حتى المعدات.

وضبطت الدوريات عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة في الشركة تقدر بأكثر من 91 ألف دولار أمريكي، ومبلغ 11 مليون و265 ألف ليرة سورية.

كما عثرت على مجموعة وثائق و مستندات تؤكد تعامل الشركة بغير الليرة السورية ، وتم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سوريا المركزي .