دمشق .. توقيف مدير شركة إنتاج مسلسلات وأفلام وتتعامل بغير الليرة السورية

منوعاتحوادث
دمشق .. توقيف مدير شركة إنتاج مسلسلات وأفلام وتتعامل بغير الليرة السورية
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

ألقت دوريات الأمن الجنائي ، القبض على مدير شركة فنية في دمشق تقوم بإنتاج مسلسلات وأفلام وتتعامل بغير الليرة السورية .

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، تفاصيل العملية التي تمت بناء على معلومات توافرت لدى إدارة الأمن الجنائي عن وجود شركة في دمشق ، تعمل في الإنتاج والتوزيع الفني وتتعامل بغير الليرة السورية بأعمالها.

وتم توقيف مدير الشركة ( ن . أ ) الذي اعترف بتعامل الشركة بالدولار الأمريكي عند دفع أجور العاملين لصالح الشركة و الممثلين، وكل القائمين على الأعمال الفنية أثناء إنتاج مسلسلات وأفلام و حتى المعدات.

وضبطت الدوريات عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة في الشركة تقدر بأكثر من 91 ألف دولار أمريكي، ومبلغ 11 مليون و265 ألف ليرة سورية.

كما عثرت على مجموعة وثائق و مستندات تؤكد تعامل الشركة بغير الليرة السورية ، وتم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سوريا المركزي .

 

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

الأمن يضبط صاحب محل ألبسة في اللاذقية وشبكة في دمشق يتعاملون…

الأمن يلقي القبض على موظفي شركة في برج دمشق تتداول الدولار…

دمشق .. لص يسرق مصاغ لجارته يقدر بعشرات الملايين ويخفيه في…