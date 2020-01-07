اندلاع حريق بشكل مفاجئ في سيارة وسط العاصمة دمشق .. صور وفيديو

اندلع ظهر اليوم حريق ضمن سيارة بالقرب من جسر الرئيس وسط العاصمة دمشق دون ورود معلومات عن إصابات تذكر .

وذكر مصدر في فوج اطفاء دمشق أنه تم إخماد حريق اندلع بسيارة فجأة بالقرب من جسر الرئيس واقتصرت الأضرار على الماديات في حين تمكن من كان بداخل السيارة من الخروج منها لحظة اشتعالها .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للسيارة المشتعلة من مكان الحريق و قد خرج منها دخان كثيف غطى المكان دون أن يتم الكشف بعد عن سبب الحريق.

كما نشر فيديو للحظة إخماد فوج الإطفاء للحريق ، دون أن يتسبب ذلك بإغلاق الطريق بل عملت شرطة المرور على تنظيمه لحين إخماد النيران.

وتتكرر في الآونة الأخيرة حوادث احتراق السيارات سواء في دمشق أو باقي المحافظات والتي كان أغلبها ناجم عن ماس كهربائي في السيارة.

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