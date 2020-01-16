دمشق .. القبض على فتاة تسرق محلات الحميدية بالجرم المشهود

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دمشق .. القبض على فتاة تسرق محلات الحميدية بالجرم المشهود
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ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق ، القبض على فتاة تمتهن سرقة المحلات التجارية ، وبالجرم المشهود .

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن شرطة الحميدية ألقت القبض على الفتاة التي تسرق المحلات وبالجرم المشهود بعد قيامها بخلع درج محل تجاري أثناء انشغال صاحبه بنقل البضائع خارج محله .

وتبين ان الفتاة التي تدعى ( فايزة . ك ) سرقت من المحل المذكور مبلغ مالي وقدره 1.300.000 مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية.

كما تبين خلال التحقيقات ، أن الفتاة من أرباب السوابق حيث اعترفت بقيامها بسرقة مبلغ 800.000 ليرة سورية بنفس الطريقة من محل تجاري آخر في محلة زقاق المحكمة .

وتمت إعادة المبالغ المسروقة لأصحابها فيما يتم العمل لتقديم المقبوض عليها للقضاء المختص .

من جهة أخرى، ألقى قسم شرطة الحميدية في دمشق القبض على 3 أشخاص من مروجي المخدرات وضبط بحوزة الأول 40 غراماً من مادة الحشيش المخدر، فيما ضبط بحوزة الآخرين 82 حبة كبتاغون مخدرة، ومواد مخدرة أخرى وسجائر حشيش .

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