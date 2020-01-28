الأمن يلقي القبض على موظفي شركة في برج دمشق تتداول الدولار بأعمالها التجارية

ألقى الأمن الجنائي ، القبض على موظفي شركة في برج دمشق ، تعتمد على الدولار والعملات الأجنبية في تداولاتها التجارية.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أنه ومن خلال التحري والمتابعة ، وبناءً على المعلومات الواردة إلى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي ، تم ضبط شركة تجارية في محلة برج دمشق تقوم بتصريف العملات الأجنبية.

وضبطت الدوريات في الشركة (التي مستلزمات الأجهزة الخليوية) تبيع عملات أجنبية ومبالغ مالي بقيمة / 197.209.000 / ل.س ، وعدة فواتير تثبت تعاملها بغير الليرة السورية في أعمالها التجارية مثل الدولار ، وتم القبض على الأشخاص.

وتم تسليم المبلغ الذي عثر عليه إلى مصرف سوريا المركزي ، فيما بدأت التحقيقات مع موظفي الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويأتي ذلك تطبيقاً للمرسومين 3 و 4 اللذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد والذي منع بموجبهما التعامل التجاري بغير الليرة السورية ، ونص على تشديد عقوبة كل من ينشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث عدم استقرار بوضع الليرة السورية.