دانا حلبي تعلن خطوبتها من عبد المنعم عمايري بهذه الطريقة … ( صورة )

فاجأت النجمة دانا حلبي الجمهور المتابع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة حديثة جمعتها بالممثل السوري عبد المنعم عمايري .

ظهر الثنائي فيها وهما يجلسان بطريقة متعاكسة ويضحكان بانسجامٍ كبير ، وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب لفتت من خلاله الأنظار إليهما ، كتبت فيه باللهجة السورية قائلة : ” فاجأناكم مو ” ، وأضافت نهاية التعليق وسمين أحدهما باسمها والآخر يحمل اسم الفنان .

دانا وعبد المنعم :

واعتبر النشطاء المنشور تصريحاً واضحاً وتأكيداً من النجمة اللبنانية لكل الأنباء التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن ارتباطها بـ عمايري ، عقبَّ إعلانها خبر خطوبتها عبر مقطع فيديو نشرته على instagram تحفظت فيه حينها عن ذكر هوية العريس .

وكانت علاقة دانا حلبي قد توطدت بـ عبد المنعم عمايري بعد دخولها عالم الدراما السورية حيث التقت الأخير خلال مشاركتهما في مسلسل ” ببساطة ” .