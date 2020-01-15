دانا حلبي تعلن خطوبتها من عبد المنعم عمايري بهذه الطريقة … ( صورة )

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دانا حلبي
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فاجأت النجمة دانا حلبي الجمهور المتابع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة حديثة جمعتها بالممثل السوري عبد المنعم عمايري .

ظهر الثنائي فيها وهما يجلسان بطريقة متعاكسة ويضحكان بانسجامٍ كبير ، وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب لفتت من خلاله الأنظار إليهما ، كتبت فيه باللهجة السورية قائلة : ” فاجأناكم مو ” ، وأضافت نهاية التعليق وسمين أحدهما باسمها والآخر يحمل اسم الفنان .

دانا وعبد المنعم :

 

واعتبر النشطاء المنشور تصريحاً واضحاً  وتأكيداً من النجمة اللبنانية لكل الأنباء التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن ارتباطها بـ عمايري ، عقبَّ إعلانها خبر خطوبتها عبر مقطع فيديو نشرته على instagram تحفظت فيه حينها عن ذكر هوية العريس .

وكانت علاقة دانا حلبي قد توطدت بـ عبد المنعم عمايري بعد دخولها عالم الدراما السورية حيث التقت الأخير خلال مشاركتهما في مسلسل ” ببساطة ” .

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