دانا حلبي تَكيد العوازل … فهل قصدت أمل عرفة ؟! ( فيديو )

أثارت الفنانة دانا حلبي استياء الجمهور المتابع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك عقبَّ نشرها مقطع فيديو وصف بالمستفز في حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

وظهرت النجمة في المقطع المصور وهي تُكيّد العوازل والحاسدين الذين استغربوا ارتباطها بالفنان عبد المنعم عمايري واختياره لها ، بعد طلاقه من الفنانة أمل عرفة التي استمر زواجه منها مدة 14 عاماً .

وبدت وهي تسخر من الحاقدين بغنائها أغنية لمطربٍ شعبي مصري وفي الخلف منها صورة لـ النجم السوري ، قائلة : ” بتبصوا لينا بِغُلّ … يا خلق تشل … رب العباد علا اسمنا في سماه ” .

دانا تَكيّد العوازل .. شاهد “

واستغرب الجمهور المتابع لها الفيديو ، وأبدى البعض انزعاجهم منه في تعليقاتهم معتبرين أن دانا حلبي تقصدت نشره بهدف إزعاج الفنانة أمل عرفة الزوجة السابقة لـ عبد المنعم عمايري وأمَّ ابنتيه .

فيما رأى البعض الآخر أن الفنانة اللبنانية لم تصدق بعد أنها ارتبطت به بشكلٍ رسمي وذلك للفروق الكبيرة بينهما لناحية الرقيّ الفني واتجاهاتهم العملية بالإضافة إلى أنهما عير متشابهين في الشكل الخارجي لحياتهما لعدة نواحٍ مختلفة .

وكانت دانا حلبي قد أكدت أمس خبر ارتباطها بـ عمايري وذلك من خلال صورة جمعتهما نشرتها عبر حسابها في التطبيق ذاته وعلقت عليها قائلة : ” فاجأناكم مو … ” .