دانا حلبي تتصدى للانتقادات وتَكيّدُ كيد النساء ( صورة )

تتصدى الفنانة دانا حلبي لحملات التنمر التي انطلقت ضدها منذ إعلان خطوبتها من الفنان عبد المنعم عمايري ، والتي جاءت عقبَّ مقارناتٍ عدة بينها وبين أمل عرفة الزوجة السابقة للنجم السوري .

وأتى ردُّ حلبي عبر منشوراتٍ كيدية شاركتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، كان آخرها صورة حديثة لها نشرتها مرفقةً إياها بتعليق مقتضب مأخوذٌ من أغنية الفنانة القديرة فيروز ، حيث أضفت عليه بعض التعديلات ، فكتبت :

” أنا لحبيبي وحبيبي إلي … يا عصفورة مش بيضا لا بقى تسألي … ولو عتب حدا … ولو زعل حدا … أنا لحبيبي وحبيبي بس إلي ” .

دانا حلبي ترد بـ كيد النساء :

ويبدو أن الفنانة اللبنانية تسعى هذه المرة للردِّ دون أن تتحمل أيَّ تعليقاتٍ سلبية جديدة ، تجنباً منها الأخذ والرد عبر المنشور والتعرض لها بأيّ كلماتٍ جارحة حول الموضوع من قبل النشطاء .

فكفت لأول مرة أيديَّ المتابعين عن منشورها من خلال إلغاء خاصية التعليق عليه ، واكتفت بمشاهدة نسبة التفاعل التي تخطت 12 ألف إعجاب .

وكانت دانا حلبي قد نشرت في وقتٍ سابق شريط فيديو ظهرت فيه وهي تكيد العوازل وفي الخلف منها صورة خطيبها الفنان عبد المنعم عمايري .