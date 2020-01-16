خدعة ذكية على إنستغرام لمعرفة من يحتفظ بصورك سراً

أفاد خبراء تقنيون عن خدعة ذكية على إنستغرام تمكنك من كشف الأشخاص الذين يحتفظون سراً بصورك الخاصة على حسابه الشخصي أو حاسبه الشخصي.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا حول خطوات تلك الخدعة الذكية، لمعرفة مثلا أي الصور المفضلة أو التي يتم تحميلها على هاتفك أو جهازك، وأي الصور الأكثر شيوعا بين الأصدقاء والمتابعين.

فيما يرفض تطبيق “انستغرام” الكشف عن أي بيانات حول الصور المحفوظة للمستخدمين.

وكشف التقرير عن تلك الخدعة التي يمكنها الكشف عن عدد المرات، التي يمكن من خلالها حفظ كل صورة فيها، عبر الخطوات التالية:

– بدل حساب إنستغرام من “حساب شخصي” إلى “حساب أعمال”.

– ثم انتقل إلى الإعدادات الخاصة بالحساب لتفعيل خدمات “حساب الأعمال”.

– سيطالبك إنستغرام بالربط بين الحساب وحساب “أعمال” مماثل على فيسبوك.

– اختر فئة الملف الشخصي، مثل اختيار “الصحة أو الجمال” أو مدونة شخصية.

– أضف بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وعنوانك الشخصي.

– أصبح لديك ملف خاص بنشاطك التجاري، ويمكن إعادته مرة أخرى إلى صفحة شخصية في أي وقت.

– بمجرد تفعيل حساب “الأعمال”، يمكنك النقر على أي صورة، ستعرف عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ صورة.

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