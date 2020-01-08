حقائق عن بطارية الهاتف الذكي قد لا تعرفها … اكتشفها

تعتبر بطارية الهاتف مصدر قلق رئيسي للمستخدمين نظراً لاستخدام الهواتف على مدى ساعات طويلة، بحيث أصبح طول عمر البطارية من السمات الرئيسية التي يبحث عنها المشتري.

لذلك كشف موقع “سي نيت” الإلكتروني المتخصص عدة حقائق عن عمر بطارية الهاتف يجهلها الكثيرون.

وأورد الموقع تلك الحقائق مستعيناً بمجموعة من الخبراء، وهي:

– عمر البطارية يتعلق بميزات الهاتف

– حجم البطارية: يؤثر حجم البطارية على عمرها، فكلما زاد حجمها كلما طال عمرها.

– الشحن السريع: ما لم تكن هناك عيوب فنية في إلكترونيات البطارية أو الشاحن، فإن استخدام الشاحن السريع لايصيب بطارية الهاتف بضرر طويل الأجل.

– الشحن الزائد: إبقاء الهاتف موصولاً بشكل مستمر بالشاحن يضع الكثير من الجهد على البطارية ويؤدي إلى تدهور عمرها وزيادة حرارتها الداخلية.

– درجات الحرارة المرتفعة: الحرارة عدو حقيقي للبطارية، ويقلل من عمرها.

– استنزاف البطارية: يمكن أن يؤدي تفريغ البطارية بشكل كامل إلى تفاعلات كيميائية تؤثر سلباً على عمر البطارية مع مرور الوقت.

وللحفاظ على طاقة بطارية هاتفك لوقت أطول يمكنك اللجوء إلى الحيل المعتادة الموفرة للطاقة للحفاظ على طاقة البطارية، مثل تقليل سطوع الشاشة، وإيقاف تشغيل Wi-Fi وBluetooth عند عدم استخدامها، وتقييد استخدام بيانات الخلفية من خلال الإعدادات وووقف التطبيقات التي تستخدم GPS.

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