حريق مأساوي يودي بحياة أم سورية وبناتها الثلاث في النروج

أودى حريق مأساوي في منزل عائلة سورية، بحياة أم وبناتها الثلاثة بسبب تعرضهم لإصابات وحروق بليغة.

ونقل موقع “النرويج بالعربية” أن حريق اندلع بمنزل عائلة سورية يوم السبت الماضي ، وتنحدر هذه العائلة من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي .

وبين الموقع أن الحريق التهم المنزل وتسبب بوفاة الأم وبناتها الثلاث نتيجة تعرضهم لحروق بليغة، بينما تمكن الأب وأحد الأطفال من النجاة إثر خروجهما من المنزل .

ولم يتبين بعد سبب الحريق الذي حدث في مدينة “برغن” النرويجية ، فيما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل ومعلومات أكثر.

ويعيش في النروج حوالي 8000 لاجئ سوري ، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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