حريق أستراليا يصل إلى الفضاء... صور تظهر حجم الكارثة

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية حجم الدخان الذي تسبب به حريق أستراليا.

حيث التقط معهد فضائي تابع لجامعة كوشي الياباني، صورة لأستراليا وقد بدت مثل كرة حمراء بسبب حريق الغابات في جنوب البلاد.



ومن بين الصور المنتشرة بدا الدخان يتصاعد من منطقة خليج بيتمان، جنوب شرقي أستراليا، وكأنه ناتج عن قنبلة نووية أو بركان ضخم، مما يظهر حجم الحرائق المستعرة في البلاد.



وفي صور أخرى بدت الحرائق المشتعلة قد وصلت للفضاء مما يظهر حجم الكارثة في أستراليا.

فيما أفادت وكالات الأنباء، يوم الثلاثاء، بأن دخان الحرائق الضخمة التي تجتاح أستراليا وصل إلى تشيلي والأرجنتين، بعدما عبر 12 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ.

بينما وصل عدد القتلى في الحرائق التي بدأت في سبتمبر، 23 شخصا، منهم 12 بحرائق الأسبوع الماضي فحسب، بالإضافة لـ500 ألف حيوان بري.

واستعرت الحرائق بصورة غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة.

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