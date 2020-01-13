حادث أليم بريف دمشق .. وفاة امرأة دهس الباص ساقيها والمارة تجنبوا إسعافها

شهدت منطقة جرمانا بريف دمشق ، حادثة وفاة مؤلمة إذ أقدم باص مدرسة على دهس ساقي امرأة دون أن يحاول أحد المارة إسعافها.

ونقل تلفزيون “الخبر” عن مصادر أهلية أن الباص دهس ساقي الامرأة عند مدخل مدينة جرمانا حيث كان يحاول السائق الالتفاف في طل الازدحام الشديد.

وذكرت المصادر أنه بعد أن هرس الباص ساقي الامرأة بقيت واعية لمدة ربع ساعة وهي تنزف وتستنجد إلا أن أحداً لم يساعدها أو يسعفها من المارة.

وقام أحد المتجمعين حول المرأة بتغطية ساقيها ببطانية فيما قام السائق بإقفال الباص على الطالبات والمعلمات ولاذ بالفرار .

كما أدى الازدحام الشديد في جرمانا إلى تأخر وصل سيارة الإسعاف ما أدى إلى وفاة الامرأة التي كان يمكن إنقاذ حياتها لو تم اسعافها من أي سيارة موجودة بالجوار.

وقال مصدر طبي في جرمانا ، أن الطاقم الطبي الذي وصل متأخر حاول إنقاذ المرأة لاسيما أنها نزفت كمية كبيرة من الدم ما حال دون إنقاذها.