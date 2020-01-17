جيني إسبر تغازل مدينة دمشق بإطلالة جذابة ( صورة )

أطلت الفنانة جيني إسبر على الجمهور المتابع لها من خلال صورة جديدة شاركتها وإياهم عبر إحدى صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

تألقت فيها بإطلالة أنثويةٍ ساحرة ، وظهرت مرتدية فستاناً قصيراّ بقصة الكتف الواحد ، يعلوه قماشٌ شفافٌ انسدل فوقه مغطياً جسدها برُقيٍّ بلغ أقصى درجات الجاذبية .

وكتبت النجمة على المنشور مغازلةً بلدها ببيت شعرٍ من قصيدة الشاعر الموريتاني الشيخ وليد بلعمش التي كتبها خصيصاً لـ سورية ، وعلقت : ” خذيِّ قلبي فأنت به أحق … وقولي لـ الزمان أنا دمشق ” .

وتلقت الفنانة جيني إسبر على إثرها الكثير من التعليقات الإيجابية من قبل المتابعين الذين أشادوا بجمالها ورقيِّ إطلالتها ، وحرصها الدائم على الكشف عن أنوثتها بطريقة جريئة وباعتدال دون مبالغة أو تكلفٍ .

فكتب النجم السوري يزن السيد واصفاً إياها ” بالملكة ” ، وعلق عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر بـ : ” الله ” .