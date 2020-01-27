جريمة عائلية في القنيطرة.. شاب يقتل عمته بدم بارد لسرقة مصاغها

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جريمة عائلية في القنيطرة.. شاب يقتل عمته لسرقة مصاغها
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أقدم شاب على ارتكاب جريمة مروعة في محافظة القنيطرة ، راح  ضحيتها عمته التي قتلها بغية سرقة مصاغها الذهبي.

وأوردت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك ، ملابسات الجريمة التي وقعت في قرية (جباثا الخشب).

وذكرت الداخلية أنه بناء على معلومات وردت حول وقوع جريمة قتل راح ضحيتها المغدورة ( و. م )، وأن القاتل شخص مجهول قام بسرقتها أيضا ولاذ بالفرار.

ومن خلال التحقيقات ، تبين أن الفاعل هو ابن شقيق الضحية ويدعى ( م . م )، وتم البحث عنه وإلقاء القبض عليه خلال 24 ساعة .

واعترف ( م . م ) بإقدامه على قتل عمته بدم بارد بدافع سرقة مصاغها الذهبي ، لكنه هرب قبل إتمام عملية السرقة خوفاً من اكتشاف الجريمة وكشفه.

وعثر بحوزة القاتل على المسروقات وهي عبارة عن خواتم ذهب ، وأداة الجريمة وهي سكين ، كما عثر معه على كابل كهربائي بطول 30 متراً تعود ملكيته للدولة سرقه عندما قامت شركة الكهرباء بإصلاح الشبكة في قريته.

 

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