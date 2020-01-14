جريمة راح ضحيتها 5 أشخاص بسبب خلاف بين عائلتين في الحسكة

هزت جريمة مروعة محافظة الحسكة حيث راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب اثنان آخران بسبب خلاف نشب على قطعة أرض .

وذكرت صحيفة “تشرين” أن شجار على قطعة أرض في إحدى القرى الواقعة في ريف بلدة مركدة جنوب الحسكة ، تسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وعن تفاصيل الجريمة ، قال مختار القرية إن المشكلة نشبت بين أفراد عائلتين في قرية المعزة ، بسبب قطعة أرض في القرية .

وبين المختار أن محاولات الجوار لم تجد نفعاً لحل الخلاف بين العائلتين ، فتطور لمشاجرة عنيفة استخدم فيها الطرفان أسلحة.

وتحدثت مصادر محلية من القرية عن تفاصيل الجريمة ، مشيرة إلى أن أفراد العائلتين استخدموا الأسلحة النارية على بعضهما ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة شخصين بجروح خطيرة.

يذكر أنه قبل أيام تم الكشف عن جريمة راح ضحيتها محامي يبلغ من العمر 61 عاماً، عثر عليه مقتولاً في منزله بعد غيابه يومين عن الأنظار، إذ تعرض لطلق ناري في العين اليمنى من مسافة قريبة عندما كان نائماً.

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