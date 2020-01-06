جريمة بشعة في مصر … ذبح 7 أشخاص من عائلة واحدة ومحاولة حرقهم

عثرت قوات الأمن المصرية على جثث لسبعة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا ذبحاً في جريمة بشعة لم تشهدها مصر من قبل.

وأفادت قوات الأمن في محافظة البحيرة شمالي البلاد، بأنها تلقّت بلاغاً من الأهالي عن جريمة في إحدى القرى، والعثور على 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.

و ذكرت التحقيقات الأولية بأن الضحايا هم رجل وزوجته ووالدته مع 4 من أطفاله، وأن الجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة، كما تبين وجود جروح قطعية برقبة الأب والأولاد.

وبحسب صحيفة “الوطن” فإن أهالي عزبة علي التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، أبلغوا الشرطة عقب محاولات الجناة إحراق المنزل بمحتوياته لإخفاء معالم الجريمة، ثمّ فروا من المكان.

و تم تشييع جثامين الضحايا وسط حالة من الحزن والسخط على مرتكبي الواقعة.

فيما تكثّف قوات الأمن تكثف جهودها لإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة البشعة.

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