ما قصة تصنيف جامعة “هارفارد” الأمريكية القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة؟

قالت وسائل إعلام أن جامعة “هارفارد” الأمريكية صنفت القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة بعد بحث كثيف ومطول في قواعد العدالة التي يحتويها.

ونشرت تلك الوسائل خبر تصنيف جامعة “هارفارد” للقرآن كأفضل كتاب للعدالة، وحصل الخبر على استحسان الكثير من المتابعين، لكن من دون التأكد من صحته.

و اعتمدت بعض المواقع الرسمية الخبر المتداول، فبحسب “الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة” فقد استشهدت لجنة التصنيف في جامعة هارفارد ببعض آيات القرآن الكريم في عمليات التقييم النهائي، ووجدت أنه أفضل كتاب للعدالة.

بينما أوضحت وكالات أخرى بأن جامعة “هارفارد” لم تقم بأي تصنيف للقرآن، وأن الخطأ وقع بسبب قيام كلية القانون في الجامعة في عام 2013 بوضع سلسلة تحمل اسم “سلسلة العدالة” ووضعت الآية رقم 135 من سورة “النساء”، على إحدى بواباتها، واعتبرتها إحدى أقوى الدلائل على عدالة القرآن.

حيث تمت ترجمة الآية إلى اللغة الإنكليزية ووضعها على البوابة الرئيسية لمكتبة الجامعة في كلية القانون، لكن الجامعة لم تصنف القرآن كأفضل كتاب للعدالة.

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