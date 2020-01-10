جاد شويري يُغردُّ ضد العنصرية دفاعاً عن الجنسية السورية … ما علاقة نانسي عجرم ؟

أبدى الفنان والمخرج جاد شويري استيائه من بعض المواقع والصحف اللبنانية التي ركزت خلال الساعات القليلة الماضية على جنسية الشاب السوري الذي اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم منتصف ليل الأثنين .

وتحدث النجم الشاب في منشور عن ضرورة تخليّ البعض عن العنصرية والتّمييز في عناوينهم وتداولهم للخبر فيما يخص أيّ شخص يحمل الهوية السورية .

وكتب في حسابه على أحد التطبيقات الاجتماعي قائلاً : ” حلّوا عن السوريين … العنصرية والقرف عم ينكبوا على هؤلاء الناس ظلماً … فيه المنيح والوحش … عند كل البشر بكل الكوكب … الجنسية السورية مش تهمة … ألذ الناس … ” .

حلّوا عن السوريين بقى! هالعنصرية والقرف اللي عم ينكبّوا عهالناس ظلم… في المنيح والوحيش عند كل البشر بكل مطرح عهالكوكب! الجنسية السورية مش تهمة.. الذ الناس! مبسوطين هن يتهجروا ويتبهدلوا؟؟ — Jad shwery (Choueiri) (@JadShwery) January 7, 2020

يذكر أن آخر أعمال الفنان جاد شويري أغنية ” مش أيِّ كلام ” التي طرحها مؤخراً عبر قناته الرسمية في تطبيق الـ يوتيوب .