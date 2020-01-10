جاد شويري يُغردُّ ضد العنصرية دفاعاً عن الجنسية السورية … ما علاقة نانسي عجرم ؟

أخبار الفن
جاد شويري

أبدى الفنان والمخرج جاد شويري استيائه من بعض المواقع والصحف اللبنانية التي ركزت خلال الساعات القليلة الماضية على جنسية الشاب السوري الذي اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم منتصف ليل الأثنين .

وتحدث النجم الشاب في منشور عن ضرورة تخليّ البعض عن العنصرية والتّمييز في عناوينهم وتداولهم للخبر فيما يخص أيّ شخص يحمل الهوية السورية .

وكتب في حسابه على أحد التطبيقات الاجتماعي قائلاً : ” حلّوا عن السوريين … العنصرية والقرف عم ينكبوا على هؤلاء الناس ظلماً … فيه المنيح والوحش … عند كل البشر بكل الكوكب … الجنسية السورية مش تهمة … ألذ الناس … ” .

يذكر أن آخر أعمال الفنان جاد شويري أغنية ” مش أيِّ كلام ” التي طرحها مؤخراً عبر قناته الرسمية في تطبيق الـ يوتيوب .

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