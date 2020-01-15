ثغرة أمنية خطيرة في نظام التشغيل ويندوز 10.. ومايكروسوفت تعالج الخلل

اكتشف الأمن القومي الأمريكي وجود ثغرة أمنية خطيرة في نظام تشغيل الحواسيب ويندوز 10 ، تسمح للمتسللين باختراق الأجهزة.

حيث نبّهت وكالة الأمن القومي الأمريكية شركة مايكروسوفت لوجود ثغرة أمنية خطيرة في نظام تشغيل الحواسيب “ويندوز 10 تسمح للمتسللين الإلكترونيين بالظهور كشركات برمجة شرعية واختراق ومراقبة الأنظمة المستهدفة.

بدورها، استجابت شركة مايكروسوفت للتنبيه وأصدرت تحديثاً برمجياً للثغرة المرصودة، ضمن إصداراتها الدورية لتصحيح أوجه الخلل بالبرامج.

وقدمت مايكروسوفت التحديث الجديد إلى الجيش الأمريكي أولاً وشركات البنية التحتية الرئيسية قبل إصداره للتأكد من خلوه من أية ثغرات أمنية.

تجدر الإشارة إلى أنه نادراً ماتصدر وكالة الأمن القومي تحذيرات مشابهة بشكل علني، وهو ما يعكس حجم التهديد الكبير الذي كانت تشكله هذه الثغرة على الشركات والمستهلكين والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

اقرأ المزيد: تطبيق جديد من مايكروسوفت يسمح لك بإجراء المكالمات من حاسوبك