تيم حسن يستقبل العام الجديد مع وفاء الكيلاني بـ صور رومانسية

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تيم حسن

أثارت الإعلامية وفاء الكيلاني ضجة في أوساط متابعيها بعدما شاركت صورة جديدة تجمعها بزوجها النجم السوري تيم حسن ، على حسابها الخاص في INSTAGRAM .

ولفت الثنائي أنظار الجمهور بوقفتهما الرومنسية ، ونظرتهما التي عكست جميع معاني الحب والشغف ، مما استدعى تفاعل النشطاء مع المنشور حيث أبدى الكثير منهم إعجابهم الكبير بجمال النجمين وجاذبيتهما ،  لاسيما عبر الصفحات التي أعادت نشر الصورة حيث تمنى المتابعون للثنائي دوام المحبة والسعادة .

يذكر أن الفنان تيم حسن انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده الخاصة في بطولة مسلسل ” العميد ” إلى جانب مواطنته النجمة المتألقة كاريس بشار ، ويتحضر حالياً لإنجاز الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” المقرر انطلاق عمليات تصويره مطلع العام المقبل .

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