وفاة والد المخرج حاتم علي و تيم حسن أول من ينعاه …

فُجع الفنان والمخرج حاتم علي بوفاة والده السيد أحمد محمد علي الذي غادر عالمنا صباح يوم أمس الأحد ، وكان الفنان تيم حسن من أعلن عن الفاجعة من خلال تقديمه التعازي لمواطنه طالباً لروح الراحل الرحمة والمغفرة .

فغرّد عبر حسابه متوجهاً إلى زميله بالعزاء ، قائلاً : ” تعازيَّ للأستاذ الكبير والأخ والصديق حاتم علي … وعائلته الغالية بوفاة والده الكريم … رحمة الله عليه … الله يصبركم ويعينكم … إنا لله وإنا إليه راجعون … ” .

تعازيّ للأستاذ الكبير و الأخ و الصديق #حاتم_علي و عائلته الغالية بوفاة والده الكريم رحمة الله عليه وأسكنه جنته ، الله يصبركن ويعينكم ؛ إنا لله وإنا اليه راجعون — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) January 19, 2020

يذكر أن مسلسل ” العميد ” هو آخر أعمال حسن الذي قام ببطولته إلى جانب النجمة كاريس بشار ، وبدأ عرض العمل قبل يومين عبر منصة شاهد الالكترونية .

ويتحضر الفنان تيم حسن حالياً لإنجاز الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” المقرر انطلاق عمليات تصويره مطلع العام المقبل .