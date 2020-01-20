وفاة والد المخرج حاتم علي و تيم حسن أول من ينعاه …

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تيم حسن
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فُجع الفنان والمخرج حاتم علي بوفاة والده السيد أحمد محمد علي الذي غادر عالمنا صباح يوم أمس الأحد ، وكان الفنان تيم حسن من أعلن عن الفاجعة من خلال تقديمه التعازي لمواطنه طالباً لروح الراحل الرحمة والمغفرة .

فغرّد عبر حسابه متوجهاً إلى زميله بالعزاء ، قائلاً : ” تعازيَّ للأستاذ الكبير والأخ والصديق حاتم علي … وعائلته الغالية بوفاة والده الكريم … رحمة الله عليه … الله يصبركم ويعينكم … إنا لله وإنا إليه راجعون … ” .

يذكر أن مسلسل ” العميد ” هو آخر أعمال حسن الذي قام ببطولته إلى جانب النجمة  كاريس بشار ، وبدأ عرض العمل قبل يومين عبر منصة شاهد الالكترونية .

ويتحضر الفنان تيم حسن حالياً لإنجاز الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” المقرر انطلاق عمليات تصويره مطلع العام المقبل .

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