تيم حسن مناضل جسور في تجربة تاريخية معاصرة … إليكم التفاصيل

كشفت مصادر فنية عن استعداد الفنان تيم حسن خوض تجربة تاريخية معاصرة ، تحاكي مدينة بيروت في سبعينيات القرن الماضي ، وسيتناول العمل في أحداثه سيرة شخصية مناضلة معروفة على مستوى العالم العربي .

وتسعى شركة الصبّاح إخوان المنتجة للعمل إلى إنجازه بالتعاون مع الكاتب حسن سامي والمخرج سامر البرقاوي ، ولم تفضح التسريبات موعد انطلاق عمليات تصوير المسلسل أو النجوم الذين سينضمون إلى قائمة أبطاله إلى جانب تيم حسن .

وأكدت مصادر فنية أن التحضيرات العملية للمشروع الفني مكتملة ، ومن الممكن أن تنطلق عمليات تصويره في الفترة الحالية أو بعد الانتهاء من تصوير مسلسل ” الهيبة ” بموسمه الرابع والذي من المقرر أن تنطلق عمليات تصويره قريباً .

وكان المنتج صادق الصباح قد أعلن في وقتٍ سابق أن بعض مشاهد ” الهيبة ” ستصور داخل إحدى المناطق السورية ، قبل أن يتم نقل عمليات التصوير إلى لبنان لاستكمال تصوير باقي المشاهد .