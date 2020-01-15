تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية داخل دولة عربية

ضبطت قوات الأمن داخل دولة عربية عصابة دولية للاتجار بالاعضاء البشرية مكونة من 8 أشخاص.
حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في دولة مصر من ضبط الشبكة المكونة من 8 أفراد، سيدة فلسطينية و7 آخرين، بتهمة تشكيل عصابة دولية للاتجار بالبشر.
ووفقاً لصحيفة “المصري اليوم” أن العصابة تعمل على تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة “كلى” خلافا للقانون.
وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.
اقرأ المزيد: أول دولة عربية تبدأ بتدريس “التربية الجنسية” ضمن مدارسها