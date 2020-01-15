تفكيك شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية داخل دولة عربية

ضبطت قوات الأمن داخل دولة عربية عصابة دولية للاتجار بالاعضاء البشرية مكونة من 8 أشخاص.

حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في دولة مصر من ضبط الشبكة المكونة من 8 أفراد، سيدة فلسطينية و7 آخرين، بتهمة تشكيل عصابة دولية للاتجار بالبشر.

ووفقاً لصحيفة “المصري اليوم” أن العصابة تعمل على تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة “كلى” خلافا للقانون.

وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.