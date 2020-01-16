القاضية غادة عون تُبرئ زوج نانسي عجرم بعد أن ادعت عليه بـ القتل العمد

عقبّت القاضية غادة عون على قرارها توجيه تهمة القتل العمد ( القصدي ) للدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم ، بعدما أطلق النار على الشاب محمد الموسى مردياً إياه داخل منزلهما قبل أسبوعين .

وفسرت القاضية الاستئنافية في جبل لبنان القرار مؤكدة أن توجيه تهمة القتل القصدي لـ الهاشم يصبُّ في صالحه وهو أول الطريق لبراءته باعتبار أنه كان في وضعية دفاعٍ عن عائلته .

وقالت عون بتصريح رسميٍّ لموقع الفن : ” راجعوا المادتين تعلمون كل شيء … وتجاهلوا الشائعات وأولئك الذين يحاولون تشويه العملية القضائية اللبنانية … ” .

وتابعت : ” وجهت تهمة القتل العمد للدكتور فادي الهاشم بموجب المادة 573 بموجب قانون العقوبات اللبناني ولكن معطوفة على المادة 229 والتي تنص على عدم معاقبة الفاعل في حال ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو مُلك غيره خطراً جسيماً محدقاً ، لم يتسبب هو فيه قصداً ، شرط أن يكون الفعل يتناسب مع الخطر .

وأتى توضيح القاضية غادة عون متفقاً مع بيان المحامي غابي جرمان و س محامي الهاشم والذي أكد فيه عدم استغرابه من الادعاء الراهن بحق موكله كون المسار طبيعي ويجب أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان متوقعاً توصيف فعل الدكتور فادي الهاشم ك دفاع عن النفس .

وكان المدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو صرح لصحيفة الوطن مؤكداً أن الطب الشرعي في سورية سيكشف على جثة الشاب فور وصولها إلى البلاد ، وذلك على خلفية بعض تشكيك عائلة القتيل في أن يكون القتل متعمداً بهدف الانتقام لوجود خلافات بين المقتول وزوج النجمة نانسي عجرم .

وأكد أن السبب الرئيسي في ذلك إلى أن تقرير الطب الشرعي في لبنان كان عشوائياً وغير مهني ولا يكتبه سوى طبيب مبتدئ في هذا المجال بحسب قوله .