تطوير مترجم غوغل لترجمة لغة الأبقار

اكتشف العلماء أنه من الممكن تطوير مترجم غوغل خاص بأصوات الأبقار يساعد الفلاحين على تحسين رفاهية الماشية من خلال فهم لغتهم.

حيث وجد العلماء بأن الأبقار تصدر أصواتاً مميزة عندما تكون متحمسة أو وحيدة أو تتطلع إلى وجبة مما يمكن ترجمتها وتطوير مترجم خاص لها عبر غوغل .

وبحسب دراسة أجراها العلماء في أستراليا، وجدوا أن الماشية قادرة التعبير عن المشاعر استجابة لمواقف مختلفة والتعرف على بعضها بعضا.

كما تبين بأن كل صوت يختلف بتواتره ومدته سواء كان تعبيراً عن حالة سلبية أم إيجابية فيتغير الخوار إن شعرت الحيوانات بارتفاع درجات الحرارة الزائدة أو افترقت عن عجولها أو عن القطيع أو حرمت من الطعام.

فيما يحاول الخبراء من معهد ماساتشوستس وشركة غوغل ابتكار معادلة قادرة على معرفة ما يكمن وراء أي لغة، وفك شيفرة لغة الحيوانات.

وسيشارك في البحث الأفيال والحيتان لقدرتهم العالية على التواصل مع بعضهم البعض والحجم الكبير لأدمغتهم.

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