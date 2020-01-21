تصريح هام بخصوص تخفيض سعر الذهب في سوريا

أفاد رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي بأنه لن يتم تسعير الذهب بحسب سعر الصرف في مصرف سوريا المركزي.

وفي تصريح لموقع “روسيا اليوم” أكد جزماتي أن سعر الـذهب في سوريا تراجع بنسبة كبيرة بلغت نحو 13% .

هل يخفض سعر الذهب ؟

كما لفت جزماتي إلى أن تسعير الذهب حسب سعر الصرف في بنك سوريا المركزي ، سيخفض سعر الذهب المحلي إلى 19 ألف ليرة، مما سيفتح المجال أمام تهريبه من سوريا بكميات كبيرة لدول الجوار فلا يبقى ذهب بسوريا .

وأضاف رئيس جمعية الصاغة في دمشق بأن سعر الـذهب في دول الجوار يعادل 41 ألف ليرة سورية للغرام الواحد ، أي أن سعر الـذهب السوري أقل ما قد ينشط من عمليات التهريب.

وفي معرض حديثه عن تخفيض سعر الـذهب ، أشار جزماتي إلى أن الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق ، تسعى لتخفيضه بشكل تدريجي بما يتناسب مع الاقتصاد المحلي بعد التشاور مع المركزي .

يذكر أن سعر غرام الذهب عيار 21 في سوريا ، انخفض يوم أمس بمقدار 6 آلاف ليرة سورية عن تعاملات يوم السبت ، حيث سجل بالأمس الاثنين 40 ألف ليرة سورية بحسب الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق ، فيما سجل اليوم الثلاثاء 38500 ألف ليرة سورية ، كما انخفض سعر الأونصة عالميأ إلى 1556 دولار.